ماذا قالت إلهام الفضالة عن إتهامها بتقليد حياة الفهد؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بسبب دورها "شمور" في مسلسلها ال​رمضان​ي "الكون في كفة" الذي يعرض حالياً، وهي إمرأة متسلطة، إتهم عدد من المتابعين الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ بتقليد دور الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ وتحديداً في مسلسل الأخيرة "خالتي قماشة"، ردّت فضالة على هذا الإتهام قائلةً:"أنا ما اشوف أبدًا إنها تتشابه لأنها أم وكبيرة في السن.. وشخصيتي (شمور) في مسلسل (الكون في كفة) وهي امرأة أربعينية مع أخواتها وعيالها وعيال عيالها وأنا ليا خط مختلف الحب والزواج".

وأضافت:"نحن نقدم أدوار وايد في سيطرة، إحنا عندنا دلوقتي لما نشوف أي واحدة مسيطرة بنقول عليها خالتي (قماشة) فصارت لازمة لوصف أي امرأة مسيطرة.. ووجه التشابه شيء بسيط جدًا مو وايد.. وبعدين مافي حد بيحط كاميرات في البيت لمراقبه أولاده وازواجهم غير خالتي قماشة".

وعن الإنتقادات عبر السوشال ميديا قالت الفضالة خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "سراي":"نقاد السوشال ميديا ما يهمني رأيهم.. يهمني فقط رأي جمهوري.. لأني ده لو ناقد حقيقي هيطلع بإسمه مو يحط أسماء وهمية.. خليني اعرف انت منو عشان اعرف اتناقش معاك صحفي ولا ناقد ولا إعلامي.. ولو كنت من الجمهور يبقى خلي حالك مثل حال الجمهور اتنقد باسمك مو تعملي حساب وهمي.. وانا دول ابدا ما يهموني وقمت بإلغاء متابعتهم لي".

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