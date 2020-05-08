حسن الرداد يكشف فبركة برنامج فيفي عبده: مصّور المقلب يظهر على الشاشة!

وقع الفريق المنفّذ لرنامج المقلب "خلي بالك من فيفي" للنجمة فيفي عبده في مأزق كبير بسبب حلقتها مع النجم حسن الرداد، حيث وقع في خطأ لا يغتفر، أظهر في المرآة المصوّر وهو يحمل الكاميرا لتصوير أحداث المقلب، ويقوم الرداد بتمثيل الفزع.

الصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر في المشهد حسن الرداد وهو يلاحق فيفي عبده التي تعاني من ظواهر غير طبيعية في منزلها بسبب الحسد (حسب طبيعة المقلب) وظهر في مرآة المنزل المصور الذي يقوم بتصوير الحلقة وهو يحمل الكاميرا ويلاحق الرداد.

يذكر أن حسن الرداد، وقع في مقلب "خلي بالك من فيفي"، وبدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع دخول الرداد فيلا فيفي المقام بها المقلب، وأخبره بأن شيئًا غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطلب منه المرور من الباب عدة مرات وهو ما أغضبه حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.



وخلال بدء الحوار مع فيفي عبده وقعت عدة فرقعات بصوت عال أثارت رعب الرداد ثم وجد نفسه متورطا في مشكلة كبيرة مع جار فيفي عبده بشكل مفاجئ وتوعده الأخير بأنه سيأتي للاشتباك معه بصحبة رجاله وبعدها وقعت فرقعات أثارت قلقل الرداد.



واحتوى حوار فيفي مع جارها الوهمي على سلسلة شتائم طويلة وأكملها حسن الرداد مع الجار الذي جاء إلى الفيلا واشتبك معه داخل وخارج المنزل.

المصوّر يظهر في المرآة

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وتعدى الرداد على الجار الوهمي الذي شارك في مقلب فيفي الإيقاع بالرداد وأخرجه من الفيلا ووجه له سلسلة شتائم وبعدما طرده دخل البيت مرة أخرى. بعدها انتقلت فيفي لتشتبك مع المغربية المشاركة معها في البرنامج وتتهمها بأنها سرقت مشغولاتها الذهبية وحاولت فتح “الشنطة” لكن الرداد حاول منعها وظل يردد “عيب كدة مينفعش” باعتبار أنها ضيفه.

ورغم ذلك واصلت فيفي استكمال برنامجها لنشر الذعر والرعب في قلب الرداد وقامت بالسقوط على الأرض والصراخ فيما حاول الرداد إفاقتها وطلب ماء ممن حوله. وفي النهاية أطلقت فيفي زغرودة وكشفت أنها أوقعته في مقلب وأن هذه المغربية مشاركة معها فيما قال لها الرداد إن يده ترتعش وقلبه يدق بشكل سريع بسبب الرعب الذي انتابه من المشهد الذي حوله.

برنامج "خلي بالك من فيفي" يذاع عبر قناتي mbc مصر وmbc 5 وتقدمه فيفي عبده وزينب عبيد، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب