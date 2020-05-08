نسرين طافش تعلن مشاركتها في الصلاة لرفع الوباء!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 12:57 مساءً - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، عن تضامنها مع مبادرة “صلاة من أجل الإنسانية”، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقالت نسرين طافش فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”، “يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلى أنا وعائلتى مع العالم أجمع.. سأصلى للإنسانية.. سأصلى ليرفع الله عنا وباء الكورونا بأفضل الاحتمالات بإذن الله.. اللهم تقبل اللهم استجب”.

وكتبت نسرين طافش تعليقا على الفيديو: “شاركونا الصلاة مع كل إخوتنا فى الإنسانية فى كل العالم من كل الأديان والطوائف والأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو.. لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية”.

يذكر ان الفنان المصري هاني رمزي اعلن انضمامه الى نفس الحملة وذلك في مقطع فيديو مشابه.