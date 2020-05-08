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كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 12:57 مساءً - يحتفل الأمير الحسن بن محمد السادس، ولى العهد المغربى، بعيد ميلاده السابع عشر، اليوم الجمعة، حيث ولد ولى عهد المغرب فى ذات اليوم من العام 2003، وهو الابن الأكبر للملك محمد السادس العاهل المغربى، وزوجته سلمى بنانى، ولديه شقيقة صغرى تدعى لالة خديجة.
وبهذه المناسبة هنأ الفنان المغربى سعد لمجرد، الأمير الحسن، حيث نشر صورته بالزى الرسمى، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، وكتب فى تعليقه على الصورة، “بمناسبة عيد ميلادك صاحب السمو الملكى ادعو الله أن يجعل عامك مليئًا بالبهجة والسرور.. الله ينصر سيدنا.. عيد ميلاد سعيد مولاى الحسن”.
كما نشرت دنيا بطمة صورة للملك مع ولي عهده وكتبت: “عيد ميلاد سعيد لأميرنا مولاي الحسن الله يحفظك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية
”.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد ودنيا بطمة يهنأن ولي عهد المغرب بعيد ميلاده الـ 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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