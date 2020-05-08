تعليق رامي إمام يؤكد رأي موقع الخليج 365 بمسلسل “فالنتينو”

كشف المخرج رامي إمام حول كيف يقضي والده الفنان عادل إمام وقته أثناء الحجر المنزلي وقال: كلنا (أي عائلة إمام) قاعدين في البيت بنتفرج على مسلسل (فالنتينو) وبناكل”. وأضاف: والدي (عادل إمام) أخد أجازة بعدما انتهى من المسلسل وهو حالياً يتابع ردود الأفعال والحمدلله يا رب”، خاتماً بالقول: “أحداث المسلسل ستتطور سريعاً بدءاً من الحلقات المقبلة”.

الجملة الأخيرة التي قالها رامي إمام تؤكد بطريقة غير مباشرة الرأي الخاص الذي كتبناه منذ يومين عن مسلسل “فالنتينو” الذي يتعرض لجملة من الانتقادات بسبب بطء الأحداث والفراغ في المضمون خاصة بعد عرض 14 حلقة منه، حيث اعتمدت شركة الانتاج على اسم عادل امام وتاريخه لتسويق المسلسل، كما أن القصة لم تسهم بإضافة أي رصيد قيّم جديد الى مسيرة وتاريخ عادل امام واخفق ايمن بهجت قمر في توقيع اسمه على نجاح جديد لزعيم الدراما العربية. (لقراءة الخبر: رأي خاص- هل يندم عادل امام على قبوله المشاركة في فالنتينو؟)