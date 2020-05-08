كيف رد أحمد العوضي على انتقاد الجمهور لـ "تكشيرته" في مسلسل الاختيار؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الفنان المصري أحمد العوضي، على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن تعابير وجهه الواحدة في تجسيده شخصية الإرهابي الشهير هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أن المسلسل يسرد فترة في حياة "عشماوي" يحمل فيها من الغل والحقد للجيش المصري ما يجعله بهذه التكشيرة الحادة طوال الوقت.

وأضاف أحمد العوضي، في تصريحات متلفزة أن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي والكوميك الذي صنعه النشطاء جعلني أنظر للأمور بنوع من التهريج، مردفًا: "ما لا يعرفه البعض أن هشام عشماوي في فترة تحوله في الجيش وانضمامه للتكفيريين كان شخصًا كئيبًا ونحن لا نسرد الجانب الرومانسي في حياة عشماوي أو جانب تعامله مع أسرته".

وتابع أحمد العوضي، قائلًا: "أنا شخص ملامحي حادة، وعملت مسلسلات أخرى ونجحت، ولكن في (الاختيار) نتحدث عن حياة التخبط في شخصية هشام عشماوي ولا توجد مساحة لكي يكون شخص يضحك هو ده الكاراكتار بتاعه وملامح وجه قافلة وضباط زمايله كلموني إن دي شخصيته فعلًا".

Advertisements

وأكد أحمد العوضي، أنه استعان بطبيب نفسي لتجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، فقال: "هو شخص عنده توحد وعقد نفسية وكان لازم دكتور عشان الشخصية تطلع كده ونظرة هشام عشماوي في الجيش كان فيها غلْ"، وأعرب عن سعادته بنجاح دوره في المسلسل وردود الأفعال التي تلقاها.

وعن كره المصريين له بسبب شخصية الإرهابي هشام عشماوي، قال أحمد العوضي: "هصالحهم بعد رمضان"، موجهًا رسالة للشباب، قائلًا: "أنصح الشباب بأن يفكروا جيدًا، لإن ربنا خلق عقل عشان الناس تفكر، محدش ينفع يمشيك أو يلعب بعقلك، حتى لا يظلم الإنسان نفسه ويسيء لها أو لأسرته".

ويجسد الفنان أحمد العوضي شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل "الاختيار" وهي شخصية حقيقية من واقعنا في المجتمع لضابط سابق التحق بصفوف الإرهابيين وخطط ونفذ عددًا من الهجمات المسلحة على أهداف أمنية ضد الجيش المصري.

يُذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.