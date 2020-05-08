حسن شاكوش متورط في محاولة قتل لاعب مصري وأسرته.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تورط مطرب المهرجانات الشعبية المصري حسن شاكوش، في واقعة تهديد اللاعب عمر جابر، نجم الزمالك السابق وبيراميدز الحالي بالقتل هو وشقيقه وزوجته.

وتعود تفاصيل القصة لبلاغ تقدم به وكيل اللاعب عمر جابر، كشف فيه تفاصيل علاقة اللاعب بشاكوش واثنين آخرين متهمين بالقضية، جاء فيه إن "جابر"، تربطه علاقة صداقة باللاعب منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكان شاكوش ومتهم آخر يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة أنه أصبح ميسور الحال.

وأوضح اللاعب في بلاغه، أنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

واتهم لاعب بيراميدز صديقيه بتهديده بالقتل والإيذاء، وخطف أطفاله، ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرًا لصداقتهما القديمة معه.

من جهتها كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر، أن حسن شاكوش، توجه بصحبة متهمين اثنين إلى منزل اللاعب عمر جابر بمنطقة المهندسين، رغبة في لقائه، والتقط صورة سيلفي بصحبتهما وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب عمر جابر، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أن اللاعب ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في منطقة الشيخ زايد".

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وأشارت التحقيقات وأقوال اللاعب إلى أن المتهمين حصلا على عطايا مادية وعينية منه بقيمة مليون جنيه في آخر سنتين، فضلًا عن مساهمات أخرى باعتبارهما صديقيه. وتضمنت عطايا اللاعب للمتهمين مبلغ 500 ألف جنيه، وعلاج لأسرتيهما من أمراض مزمنة ألمت بهم، فضلا عن شقة في إحدى المشروعات بالسادس من أكتوبر، بالإضافة لرحلات حج وعمرة فاخرة ورحلات إلى سويسرا واليونان وعدة دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته رد شاكوش ما تردد على بعض المواقع بتورطه في قضية تهديد عمر جابر وأولاده بالقتل، قائلا: "كلام ليس له أساس من الصحة، وشائعة سخيفة".

وأضاف شاكوش في تصريحات صحفية: "أنا وعمر جابر أخوات وأصحاب ولا توجد مشاكل بينا، عمر أعطاني فى مرة إهداء تيشرت منتخب مصر هدية لي، وأتمنى من ربنا أن تظهر الحقيقة في تحقيقات النيابة".

وعلى صعيدٍ مُختلف، طرح شاكوش مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"، تقديرًا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على "يوتيوب".

كما شارك شاكوش بغناء الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، والتى تحمل عنوان "شارع أيامي"، وهي من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي إسلام شبيسي، وهندسة صوت محمد جودة.