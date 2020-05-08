حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب لليوم الثاني

القاهرة – لايف ستايل
تصدر مطرب اغاني المهرجانات حمو بيكا تريند رقم 1 بموقع يوتيوب بعد عرض حلقته في برنامج " الجريئة وشيخ الحارة" والتي اثارت حالة من الجدل.
هاجم عدد كبير من الجمهور الاعلامية ايناس الدغيدى ، وذلك بسبب انتقادها الشديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة حيث جاء عرض الأسئلة بشكل يدعو للسخرية من الضيف واتهامه بالكذب بقولها " انت بتكذب "
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالي : #ايناس_الدغيدي هو انتوا فاكرين ان حمو بيكا مش واخد لوكشة حلوة عشان يتهزء ايوة الغلط مش من ايناس خالص دية قناة طارق نور يعنى الفلوس وحموا إلى باين غلبان راضى جدا.
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