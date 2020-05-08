شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور لجمهورها: "لا تختلطوا بالعالم.. وربنا يصبرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الامان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".

وفى وقت سابق، طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.



سيرين عبد النور

وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على صورة حديثة لها "اليوم الوقت المناسب بالظرف يللى نحنا فيه إن الانسان يعيد حساباته قدام ربنا يسأل حالو انا ليش عم بأذي بكلامي ليش عم بحقد بلا سبب او مع سبب ليش ما بعيش وبعَّيش يللي حوليي بسلام ليش بدنا نحَّمل روحنا عبء واعمال شريرة".

Advertisements

وتابعت: "بفوت على التواصل الاجتماعى بنصدم من كمية الحقد والكلام القاسى بحق بعضنا لا بالدين منتفق ولا على محبة الآخر منتفق كل الوقت تمسخر وأحكام وطاقة سلبية بدى أطلب من الناس الموجودة يشاركونى آيات قرآنية وآيات من الإنجيل تنهى عن الأذى".

وكانت احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بيوم "جمعة الآلام" أو كما يطلق عليها "الجمعة العظيمة"، مؤكدة أن يسوع صلب لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا.

وقالت سيرين عبد النور: "صلب يسوع لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا، تذلل ولم يفتح فاه! كشاة تساق إلى الذبح وكشاة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه! سكب للموت نفسه، وأحصى مع الأثمة وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع فى المذنبين.