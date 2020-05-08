شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يصور غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط عن بعد من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم عمرو يوسف غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط، بصورة بالأبيض والأسود تم التقاطها عن بعد من منزله عن طريق برنامج "زووم"، بسبب إجراءات العزل المنزلى الذى فرضها انتشار فيروس كورونا.

ونشر عمرو يوسف الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا "وقف واستمتع بالحياة.. تجربة مثيرة وصعبة خاصة أن جلسة التصوير هذه قد تم إجراؤها تقريبًا من خلال مكالمة Zoom - شكرًا لجميع المسئولين".

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عمرو يوسف

من ناحية أخرى بدأ النجم عمرو يوسف فى تحضير فيلم جديد من إخراج طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم، وعقد الثلاثى اجتماعا أون لاين التزاماً بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للوقوف على تفاصيل كتابة الفيلم، وموعد انطلاق التصوير واختيار فريق العمل المشاركين في بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف.





وكانت آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.