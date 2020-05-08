شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أكرم البزاوى: كمشجع محلاوى يارب نعرف ناخد حقنا بالقانون من أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المخرج الشاب أكرم محمود البزاوى، تصريحات أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطنى الأسبق فى جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر، التى أكد خلالها أنه رفض التسجيل فى شباك القلعة البيضاء فى نصف نهائى كأس مصر أمام غزل المحلة، قائلا عبر حسابه على تويتر "كمشجع محلاوى محروق من أسامة نبيه، ويا رب نعرف ناخد حقنا منه بالقانون، إحنا مش مركز شباب عشان أسامة نبيه يتكلم عننا بالشكل ده ويتعامل مع تيشرت واحد من أهم الأندية فى مصر بالاستهتار ده".



أكرم البزاوى

وأضاف البزاوى: "الله يرحم الأستاذ نجيب المستكاوى وهو بيتغنى بعمر عبد الله وعبد الرحيم خليل وبيقول صواريخ ع ع".





وتسود حالة من الاستياء داخل جدران نادى غزل المحلة، بعد تصريحات أسامة نبيه، التى أكد خلالها أنه رفض التسجيل فى شباك الزمالك أثناء فترة إعارته للمحلة، حيث تم عقد اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف قبل انعقاد المجلس بشكل رسمى.

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وعلم ”الخليج 365” أن إدارة غزل المحلة، تُجهز بيانا للرد على أسامة نبيه وإيضاح وجهة نظر النادى للرأى العام، كما يتم حالياً حصر الأموال التى حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة تمهيداً لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير.

وقال أسامة نبيه، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، كاشفا أتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وشدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التوأم، لم أدخل فى خصومة مع أبناء جيلى، لكن هناك من كان يطمع فى التواجد فى المكان الذى أتولاه مع المنتخب.