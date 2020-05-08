شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمال عبد الناصر يقيم دراما رمضان ونجومها فى برنامج "مساء الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر موسم دراما رمضان 2020 ونجومها اليوم الجمعة من خلال برنامج "مساء الفن" على قناة النيل للدراما بالتليفزيون المصرى الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة مع المذيعة منى أبو الغيط.

وسيتطرق الحديث خلال البرنامج عن الصاعدين والهابطين فى دراما رمضان، ولماذا نجحت مسلسلات وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وتفاعل مع المشاهدين؟ ولماذا أخفقت أخرى ولم يتفاعل معها الجمهور وخيبت آمالهم؟.

برنامج "مساء الفن" من أهم البرامج التى تناقش القضايا الدرامية وتستعرض الأخبار الفنية وتستضيف النجوم من كتاب ومخرجين وممثلين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان ورئيس تحريره الكاتب الصحفى سمير العبد والإشراف العام للإعلامية إيناس عبدالله، ويتناوب على تقديمه عدد من خيرة مذيعات ماسبيرو منهن منى أبو الغيط وميار نصار وشيراز الوفائى وآيات أباظة.