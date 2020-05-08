شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مشهد إنسانى بين المنسى ووالده دعما لأطفال التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث دار حديث إنساني بين الرائد أحمد المنسى - أمير كرارة، ووالده الطبيب صابر المنسى، حول رعاية أولاد التكفيريين، وتحديداً أولاد التكفيرى الذى نفذ العملية الأخيرة، والتى راح ضحيتها الشهيد الجندى ياسر - أحمد مصطفى، حيث قال المنسى لوالده: أعمل خير فى ولاد اللى قتل واحد من رجالتي .. طب إزاى، أحط وشى فى وشه إزاى يوم القيامة، أحط وشى فى وش زمايله إزاى، وبعدين الفلوس دى مش هاخدها لنفسى، الفلوس دى هتروح لحد تانى محتاج.. ليرد والد المنسى قائلاً: اللى هيخليك مش مكسوف من ياسر يوم القايمة، يابنى دا شهيد.. الشهداء اللى هيشوفوه من ربنا يوم القيامة.. مش هيفكروا فى أكل ولا فى شرب.. حقه وتاره تاخده من اللى خلاه يعمل كدا.. مش من العيال الغلابة، ليقدم له مبلغل ماليا دعماً منه لأولاد التكفيرى وجدتهم.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.