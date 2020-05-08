شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يهنئ ولى عهد المغرب بعيد ميلاده: يجعل عامك مليئا بالبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الأمير الحسن بن محمد السادس، ولى العهد المغربى، بعيد ميلاده السابع عشر، اليوم الجمعة، حيث ولد ولى عهد المغرب فى ذات اليوم من العام 2003، وهو الابن الأكبر للملك محمد السادس العاهل المغربى، وزوجته سلمى بنانى، ولديه شقيقة صغرى تدعى لالة خديجة.

وبهذه المناسبة هنأ النجم المغربى سعد لمجرد، الأمير الحسن، حيث نشر صورته بالزى الرسمى، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "بمناسبة عيد ميلادك صاحب السمو الملكى ادعو الله أن يجعل عامك مليئًا بالبهجة والسرور.. الله ينصر سيدنا.. عيد ميلاد سعيد مولاى الحسن".

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يشار إلى أن النجم المغربى سعد لمجرد، كان قد توعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، برسالة ساخرة، قبل يومين، نتيجة الفترة الحالية التى يعيشها الجميع بسبب تفشى الفيروس والإجراءات الاحترازية المترتبة على تعليمات الوقاية، بالبقاء داخل المنازل، ونشر النجم المغربيى صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً "ماشى يا كورونا استنى عليا بس، حنديكى حسابك بعدين".

كما سبق وشارك النجم المغربى سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من داخل العزل الصحى المنزلى الذى يقضيه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهر لمجرد فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، وهو يقوم بعملية تنظيف شاملة للمنزل، بالإضافة إلى ظهوره وهو يرقص ويغنى بعد الانتهاء من عملة تغير ملامح المنزل مستغلاً وقت الفراغ الذى يعيشه بسبب فيروس كورونا.

وكان الفنان المغربى ​سعد لمجرد​ احتفل بعيد ميلاده منذ عدة أيام بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "جزيل الشكر لكل من عايدنى اليوم وعلى رأسهم والدَى وأخى وأهلى وأعز أصدقائى والفانز الغاليين جدًا على قلبى ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".