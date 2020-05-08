شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 15.. ياسر جلال يتهم أحمد خليل بقتل والده أحمد الجبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الفتوة الكثير من المفاجآت والحقائق فيما يخص موت فتوة الغلابة أحمد الجبالى والد حسن الجبالى "ياسر جلال" فقد بدأت الحلقة باسترجاع ياسر جلال تفاصيل موت والده فى المولد وبعدها يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده.

Advertisements

ينفى المعلم صابر أبو شديد عن نفسه تهمة قتل أحمد الجبالى، ويؤكد لياسر جلال أنه كان يحمل وصية من والده بأن يرعاه حتى يكبر ثم يسلمه الفتونة ليصبح حسن الجبالى "ياسر جلال" فتوة الجمالية ويعترف أحمد خليل لياسر جلال بأنه طمع فى المنصب فاستمر فيه ولم ينفذ وصية والده.



احمد خليل يسلم ياسر جلال وصية والده

المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى، كما يقابل الفنان أحمد خليل "أحباب" الفنانة عبير فاروق والدة ابنته "ليل" وزوجته ويتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة، فتروى له ما حدث معها والسبب فى اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية "عايدة رياض" بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.



مي عمر والفنانة عبير فاروق

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.