آمال ماهر تحقق مليونًا جديدًا بأغنية “اللي قادرة” في وقت قصير

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متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة المصرية آمال ماهر حصد أصداء أحدث أعمالها الغنائية، أغنية “اللي قادرة”، تتر مسلسل “ليه لأ” الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.
في لغة الأرقام، حققت أغنية “اللي قادرة” أكثر من مليوني مشاهدة في غضون 10 أيام من طرحها حصريًا عبر قناة آمال ماهر الرسمية في موقع “يوتيوب”.
أغنية “اللي قادرة” من ألحان وتوزيع خالد عز، كلمات نادر عبدالله وتقوم على موضوع عميق وقوي من حيث الطرح، يدور حول قوة الأنثى التي لا ترضى بأن تكون الوصيفة بل الأولى.
ومسلسل “ليه لأ” للنجمة أمينة خليل تدور أحداثه في 15 حلقة كتبتها مريم نعوم، ويشارك في البطولة بجوار أمينة خليل، كل من هاني عادل، وعمر السعيد، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ومحسن محيي الدين، وعبد الرحمن أبو زهرة.
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