بالفيديو – هكذا ألمحت غادة عبد الرازق إلى زواجها قبل إعلانه

متابعة بتجـــــــــرد: قبل إعلان زواجها بساعات قليلة نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه برفقة فريق عمل مسلسل “سلطانة المعز” أثناء جلوسهم إلى مائدة الإفطار.

وأرفقت المقطع بالتعليق: “فطار أسرة سلطانة المعز”. أما ما لفت الأنظار بعد ذلك فهي إشارتها بشكل خاص إلى حساب زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا مع إضافة رمز (إيموجي) القبلات والقلوب.

وفي المقابل لاحظ الكثيرون أنه يضع ذارعه خلف ظهرها وسألوا عن سبب ذلك. ويشار إلى أنها فاجأت المتابعين بإعلان ارتباطها به مشيرة إلى أنهما عقدا قرانهما في مكان التصوير وأنهما يعتزمان إقامة حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر السعيد في الجونة في الساحل الشمالي.

ويذكر أن هذا الزواج هو الرقم 12 بالنسبة إلى الفنانة التي أعلنت في مقابلة أجريت معها في وقت سابق أنها تزوجت 11 مرة وأن أول ارتباط لها تم في سن الـ17 بوالد ابنتها روتانا.