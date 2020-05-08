فينشنزو سبادافورا يكشف مصير الدوري الإيطالي لكرة القدم

متابعة بتجــــــــــرد: اجتمعت اللجنة الحكومية الفنية والعليمة مع الاتحاد المحلي لكن وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا قال إنهم لم يتوصلوا لاتفاق. وسمحت السلطات لأندية الدوري ببدء التدريبات هذا الأسبوع فرديا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي على أن تبدأ التدريبات الجماعية في 18 أيار الحالي لكن فقط في حالة الموافقة على القواعد الإرشادية الطبية.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا “أن القواعد الإرشادية الطبية سيتم ارسالها إلى وزارة الصحة لمزيد من المراجعة”، وتابع “أدرك أنه كان اجتماعاً صعباً في ظل العديد من المتطلبات التي تقدم بها الأطباء والآن اللجنة العلمية الفنية ستقوم بصياغة تقييم شامل لإرساله لوزارة الصحة”، “وتمنى حل كافة المشاكل العالقة حتى يمكن للأندية العودة للتدريب في 18 أيار الحالي ليس فقط في كرة القدم ولكن في كافة الألعاب الاخرى”.

وأعلن نادي فيورنتينا في وقت سابق اليوم أن ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من‭ ‬العاملين مع الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا قبل استئناف التدريبات، وأعلن تورينو أمس الأربعاء إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا أيضاً، وفي الحالتين تم عزل المصابين فقط عن باقي الفريق.