كارول سماحة تُغرّد بصراحة وشفافية: الأغاني حظ وتوفيق

متابعة بتجــــــــــرد: ردّت النجمة اللبنانية كارول سماحة على إحدى معجباتها، بعد أن طالبتها بأغنية جديدة باللهجة اللبنانية على غرار أغنياتها السابقة “اطلع فيي”، “على صوتك”، “وتعودت”، “كيف بدي عيش” و”غالي عليي”.

وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أشارت كارول سماحة بصراحتها المعهودة إلى أنها ترغب بتقديم أغنية لبنانية مماثلة لهذه الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا في لبنان والوطن العربي، وتابعت بكل شفافية مؤكدةً أنها لم توفّق في الفترة الأخيرة بأي أغنية تجتمع فيها العناصر المطلوبة.

وقالت كارول أن الأمر لعبة حظ وكتبت: “وانا كمان بدي!!! بس بدك تلاقيهن وحدا يلحن بمستواهم! القصة كمان قصة حظ وتوفيق”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت منذ فترة أغنية “مش هعيش” باللهجة المصرية، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.