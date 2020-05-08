بعد سخريته من أداء هيا الشعيبي فنان سعودي يرفض الاعتذار ويكرر: “تهريج”

متابعة بتجـــــــــرد: أثار الفنان والكاتب الكوميدي السعودي عبد المجيد الكناني ضجة كبيرة بعد حلوله ضيفاً على برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه سارة دندراوي على شاشة قناة “العربية” بسبب تصريحات أدلى بها تعليقاً على خلافه الأخير مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي.

ويأتي هذا على خلفية انتقاده القاسي لأدائها في مسلسل “مليون ريال” السعودي حيث أشار إلى أنه عبارة عن تهريج واستهبال.

واستدعى هذا رداً من الشعيبي في أحد البرامج حيث عبرت عن استغرابها هذا الانتقاد معتبرة أنه يشير إلى عدم الاحترام. واتهمت الكناني بالتنمر وسألت: “مين دزك؟” مشيرة إلى أنها ستسترد حقها.

وتعليقاً على هذا الخلاف قال الفنان إن الأمر ليس شخصياً وإنه استند في ما قاله إلى الواقع وإلى مشاهد العمل. وقال: “إذا كان ما قدم كوميديا إذاً يجب تعريف الكوميديا”.

وعن تهديدها بالرد أشار إلى أن كل شخص يمتلك حرية التصرف كما يشاء وأنه لن يرد على ذلك، معتبراً أن ما قدم في المسلسل في المرحلة الذهبية من عمر التلفزيون الرسمي السعودي عبارة عن تهريج واستهتار بالمتلقي.