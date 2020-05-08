شاب يلفت الأنظار في “رامز مجنون رسمي”.. إليكم دوره وما كشفه عن البرنامج

متابعة بتجـــــــــرد: أثار الشاب الوسيم الذي يظهر في حلقات برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” اهتمام عدد كبير من المتابعين. وتساءل هؤلاء عن هويته معربين عن إعجابهم بحضوره.

وفي هذا الصدد ذكر تقرير لبرنامج ET بالعربي أن الشاب يدعى أسعد طالب وأنه يبلغ الـ30 عاماً. كما لفت إلى أنه ينتمي إلى أسرة تتألف من 16 فرداً وأنه الرقم 13، مع الإشارة إلى أنه مهندس ويعمل في مجال الإعلانات ويمتلك شركة لتنظيم المناسبات والحفلات.

كما كشف التقرير أن طالب مدرب رياضي وشارك في عدد من الأفلام وهو ما أكده خلال لقاء أجري معه. وفيه كشف بعض الحقائق عن البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشات قنوات MBC حيث لفت إلى أنه لا يتم دفع المشاركين في البرنامج بطريقة تعرضهم للخطر وأنه يتم تلافي ذلك وتأمين الحماية لهم.

وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” وانقسمت آراء المتابعين بين من رأوا أن الشاب يتمتع فعلاً بالجاذبية ومن أشاروا إلى أنه لم يلفت انتباههم ومن سخروا منه.