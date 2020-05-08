عاصي الحلاني يقتحم بـ”بعشقك” ترند “يوتيوب” في ساعات

متابعة بتجــــــــرد: لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح أغنية وكليب “بعشقك”، إلاّ واقتحم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني قائمة الفيديو الأكثر تداولًا (Trending) عبر موقع “يوتيوب” في لبنان ومختلف البلدان العربية.

ويحقق الكليب رواجًا واسعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، كما تلقى عنه الحلاني العديد من رسائل التهنئة عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني يظهر في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.