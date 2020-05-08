نجوى كرم تُغرّد عن المحبّة.. “ما بتّعب ولا بتتعب”

متابعة بتجـــــــــرد: غرّدت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، وتحدّثت عن المحبّة، فتوجهت إلى الجمهور بالقول: “يعني منيح اللي منحكي دائمًا عن المحبة وبشوف التجاوب اللي بكبر القلب، تجاوب كبير على تويتر لأنكم حقيقيين”.

وأضافت: “المحبة ما بتّعب ولا بتتعب، بتلغي كل شي Negative (سلبي) وبتعطي كل شي Positive (إيجابي)”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلام نجوى عبر صفحتها في “تويتر”، خاصةً أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تشارك فيها محبّيها أفكارها في مختلف المواضيع وعن الحياة بشكل عام.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.