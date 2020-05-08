جورج خباز يعود إلى المسرح رغم كورونا…

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مرور فترة انقطاع عن المسرح بسبب الإلتزام بالحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، زار الفنان المسرحي جورج خباز المسرح من جديد. ونشر صورة عبر صفحته على “إنستغرام”، مشاركاً هذه اللحظات الفرحة بزيارة المسرح من جديد مع محبيه. وعلّق على اللقطة المرفقة قائلاً: “كأنّنا في كلامِنا نبحث عن الصَمتْ… الصَمتْ القديم الذي يقول الحّق.. (زيارة إلى المسرح في زمن الحجر) جورج خباز”.

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