نجوى كرم تهنئ عاصي الحلاني على “بعشقك”.. وهو يرد

متابعة بتجــــــــــرد: هنأت النجمة اللبنانية ​نجوى كرم​، صديقها النجم اللبناني ​عاصي الحلاني​، على طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي أطلقها في الساعات الماضية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكتبت نجوى لـ عاصي عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “ألف مبروك يا حبيب قلبي انشالله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد”.

بدوره ردّ عاصي على كلام نجوى وشكرها، منوهًا إلى الصداقة المتينة التي تجمع بينهما وكتب: “ألف شكر نجوى المحبة الغالية والصديقة الصدوقة والقلب الكبير المحب .. يا رب تكون كل حياتك حب وفرح وسعادة ونجاح ونجومية .. لان النجاح والنجومية بتبقلك حبيبة القلب”.

يُذكر أن الكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.