قيود كورونا تلغي حفلات بول ماكارتني في باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغني البريطاني بول ماكارتني إلغاء جولته الربيعية في فرنسا، بسبب القيود المرافقة لوباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن رفاهية الجميع وسلامتهم هما الأولوية.

وألغى عضو فرقة "بيتلز" السابق حفلات كانت مقررة في مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران في مدن فرنسية عدة.

وأوضح في بيان: "فرقتي وأنا آسفون جدا لتعذر وجودنا معكم، إلا أنها مرحلة غير مسبوقة، ورفاهية الجميع وسلامتهم هما الأولوية، وآمل أن تكونوا جميعكم بخير بانتظار أيام أفضل في المستقبل".

وقالت أوساطه إنها "درست كل الاحتمالات لإيجاد مواعيد بديلة، إلا أن الأمر مستحيل بسبب التزامات بول الكثيرة".

وسيعوض سعر بطاقات هذه الجولة اعتبارا من 12 مايو/أيار 2020.