"الحب في زمن كورونا".. سلسلة أفلام رومانسية كوميدية من "ديزني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شبكة التلفزيون الأمريكية "إيه بي سي– فري فورم" التابعة لشركة والت ديزني، إعداد سلسلة أفلام كوميدية رومانسية، مكونة من 4 أجزاء بعنوان "Love in the Time of Corona"، التي تأمل الشبكة في ظهورها لأول مرة في أغسطس/ آب المقبل.

وطلبت "ديزني" من المنتجين التنفيذيين جوانا جونسون وكريستين ساكاني، أن يتم تصوير الفيلم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، مع استخدام مساحات المعيشة الحقيقية للممثلين كخلفية للقصص.

ويتتبع المسلسل العديد من القصص المتشابكة مع مجموعة من الشخصيات التي تحتمي في منازلها، لتقديم نظرة مضحكة ومليئة بالأمل في البحث عن الحب والتواصل وسط التباعد الاجتماعي.

ووفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر"، قالت لورين كوراو، نائب الرئيس التنفيذي للبرمجة والتطوير في"فري فورم": "هذا هو العرض المثالي لجيل يتعلم الحب والمحبة في وقت يطلب فيه العالم كله أن يبقوا على بعد 6 أقدام".

وتعد "الحب في زمن كورونا" السلسلة النصية الـ2 التي تسعى لاكتشاف ما يشبه الحياة وسط فيروس كورونا المستجد، حيث تستمر معظم الدول في الاحتماء داخل المنازل، حيث كانت شبكة "نتفليكس" هي أول منفذ يسلط الضوء على سلسلة نصية استلهمت فرضيتها بالكامل من المشهد الحالي، أوائل الشهر الماضي.

وعلق المنتج التنفيذي جونسون على العمل قائلاً: "الحب حاجة أساسية ومحورية، والعثور عليه في وقت كورونا قد يشكل تحديات فريدة، لكنه لن يمنعنا من تكوين قصص حب رائعة، وإيماءات رومانسية كبيرة، وأعمال عميقة".