مشهد مؤلم، هذا ما حصل مع الفنانة الكبيرة يسرا

تصدر مسلسل “خيانة عهد” للنجمة المصرية يسرا قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر وذلك بعد عرض الحقلة الرابعة عشر، والتي شهدت تحولاً كبيرًا في الأحداث بعد مقتل نجلها.

في التفاصيل، فقد شهدت الحلقة أحداثًا مؤثرة جداً وذلك بعدما قامت الشرطة باخبار بيومي فؤاد جار يسرا بمقتل “هشام”، (خالد أنور) نجل يسرا، وبدوره أخبر الأخيرة بما حدث وأن الشرطة تطلبها للتعرف على الجثة في المشرحة.

سرقت يسرا الانظار في مشهد التعرف على جثة ابنها في المشرحة، ضمن أداء مبهر ومؤلم وعلى الرغم من تعرفها على الجثة إلا انها ترفض التسليم بالواقع الأليم وتقول إن الجثة ليست لابنها، لكن في النهاية تستسلم للواقع المرير وتقبلت موت ابنها.

مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهني، خالد أنور وغيرهم. من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.