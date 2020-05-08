هيفا وهبي تضرب من جديد

خطفت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الأنظار بجلسة تصوير جديدة مستوحاة من الأجواء الرمضانية، حيث أختارت ان تُبهر المتابعين بسلسلة من الصور التي حصدت الآلاف ما بين اعجاب و “لايك” و تعليق”.

ظهرت هيفا في الصور وهي ترتدي عباءة باللون الأصفر، مزينة ببعض النقوش، فيما انتعلت حذاءً جمع عدة الوان منها الأحمر والذهبي والبنفسجي.

جمهور هيفا انقسم في وصف جمالها هناك من شبهها بشهرزاد، وآخرين بملكة جمال الكون.

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باختصار، أصبحت هيفا تملك من الخبرة ما يكفيها لتنتهز الفرصة المناسبة لسرق الأضواء وحديث الناس، وهذا ما حصل منذ اللحظة الاولى للكشف عن الصور حيث قلبت الموازين على مواقع التواصل.

نذكر أن “وهبي” كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

نشير أن هيفا تغيب عن المنافسة الرمضانية، وكانت قد عبّرت عن اعجابها الشديد بـ “الاختيار”، مؤكدة ان المسلسل هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء دافعوا بحياتهم عن وطنهم مصر.