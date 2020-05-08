شكران مرتجى: أنا مغرومة.. وأنصح صناع الهيبة بالتوقف عند الجزء 4

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بطريقة جديدة ومتميزة أطلت الفنانة السورية شكران مرتجى ببرنامج "راحت علينا" مع الإعلامي هشام حداد، عن طريق مشهد كوميدي يشرح معاناة المتزوج من امرأتين.

وكانت الحلقة نارية منذ بدايتها، حيث اعترفت مرتجى أنها تخوض علاقة حب، وأكدت أن الشاب التي تحبه يختلف تمامًا عن الفنان اللبناني وائل كفوري، وأنها تحب كفوري لصوته الجميل وشخصيته المتواضعة.

أيضًا اعترفت الفنانة أنها لجأت للتجميل في مرات وطرق مختلفة، فقالت إنها قامت بتجميل أنفها، وإنها تقوم بحقن البوتكس دائمًا و لم تفضل الفلير عندما جربته للمرة الأولى.

وباعتبار علاقة شكران بالفنانة السورية أمل عرفة قديمة وطويلة، فهي بالتأكيد أمر شخصي حيث علقت على ماحدث سابقًا بينهما من سوء تفاهم أنها لم تقصد إهانة عرفة، وأنها تتمنى أن تعود وتتشارك معها عملًا فنيًا، لكن تتمنى قبل ذلك أن تريد أمل عرفة الأمر ذاته، كما وجهت رسالة لها وقالت إن تاريخ النجمة أمل عرفة لا يحتاج شهادة شكران مرتجى.

وأعطت الممثلة السورية رأيها بموضوعات متنوعة بإحدى فقرات البرنامج، ومن هذه المواضيع قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لتتحدث بأنها تحب عجرم كثيرًا، وليس لديها مشكلة معها على المستوى الشخصي، إنما اعتراضها على تجريم الجنسية السورية وليس تجريم الشخص فقط، أيضًا قالت أنها ستدافع عن نفسها إذا حصل معها ذات الأمر لكن بأسلوب مختلف عن القتل.

ورفضت مرتجى التعليق على قصة قصي خولي وزوجته معتبرة أن الأمر شخصي وهي لايمكن أن تنحاز لأحدهما ضد الآخر وهما من يتحدثان عنه.

Advertisements

وبعد عرض فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، تتحدث به عن الارتباط والتبني، قالت شكران إنها مع فكرة تبني طفل لكنها من غير الممكن أن تقوم بها خوفًا على الطفل من محيطها المتنمر، وأكلمت بأنها تحب أليسا فنيًا ولكنها لا تتفق معها سياسيًا.

الدراما المشتركة

وتحدثت مرتجى حول الدراما العربية المشتركة، مبينة أنها لا تهتم كثيرًا لها بسبب اختلاف صفاتها عما يقدم أو ماهو مطلوب بمثل هذا النوع من المسلسلات، وتمنت على صناع مسلسل "الهيبة" أن يكتفوا بهذا العدد من الأجزاء، لأنها عاشت مثل هذه التجربة بالمسلسل الشهير"باب الحارة"، ولم تجد فكرة الأجزاء مجدية للعمل الفني.

دراما 2020

يُشار إلى أن الفنانة شكران مرتجى تشارك بمسلسل "شارع شيكاغو" إخراج وتأليف محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض، حيث تظهر في المرحلة الأولى من العمل لكن عمليات التصوير توقفت بسبب الإجراءات الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا، ليتأجل عرضه إلى مابعد شهر رمضان الكريم ريثما يتم اكتمال التصوير.

ويعرض لشكران حاليًا عبر يوتيوب المسلسل اللبناني السوري المشترك "ميادا وولادا"، وهو من اخراج وتأليف مصطفى سليم، وتلعب فيه مرتجى دور البطولة، وتدور أحداثه حول زوجة يتوفى زوجها، لتحدث عدة مواقف بين الأم وأولادها في الحياة اليومية.