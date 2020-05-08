طارق العلي عن خلافه مع حسن البلام: كان مشحون والله يسامحه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان الكويتي طارق العلي، أنه لا يحمل في نفسه أي خلافات تجاه مواطنه الفنان حسن البلام، لافتًا إلى أن التصريحات التي أطلقها الأخير ضده بعدما تحدث بأنه خريج شركة الإنتاج "فروغي" التي يترأسها، لن تجعله يثير خلافات مع "البلام" كونه الأصغر سنًا، وأوضح طارق العلي أن تصريحات حسن البلام أكدت أنه كان مشحونًا في ردة فعله واحتوائه مطلوب.

وقال طارق العلي، إنه لم يُخطئ في حق حسن البلام، بل قال وجهة نظره في سؤال سُئل بشأنه وأجاب عليه، مردفًا: "أنا ما عندي خلاف مع حسن البلام وإذا هو عنده خلاف فهذا شأنه".

وأكد العلي في مقطع صوتي متداول له خلال مداخلة هاتفية تناقلتها حسابات فنية مهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام"، أن حسن البلام سيظل أحد شباب الكويت إضافة إلى أنه من الفنانين علينا احترمهم والاعتزاز بهم، متابعًا: "أيضًا هو نجم من نجوم الساحة الكويتية في المسرح".

وأردف طارق العلي، أنه لن يزيد على رأي حسن البلام الذي ردّ به على تصريحاته، لأن له رأي فيما قاله ومن حقه إبداء رأيه، مستطردًا: "لكنه شوي جه مشحون وأظل أنا الكبير عمرًا وأحتوي طلبه وما أزيد عليه وخلي الأمور تمشي وبعدين نتفاهم".

وشددّ طارق العلي على روح الأخوة والعشرة التي تجمعه بالفنان حسن البلام، مختتمًا: "حسن أخ عزيز وبيننا عشرة عمر والله يسامحه على ما تلفظ به أو ما قاله بشأن ردة فعله والدنيا ما تسوى".

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وكان قد رفض حسن البلام تقليل طارق العلي لقيمته الفنية واعتباره خريجًا لشركة الإنتاج التي كان يترأسها "العلي".

وقال حسن البلام إن طارق العلي لم يمثل معه سوى 5 مسرحيات، وباقي مسرحياته وأعماله الفنية مع الفنان داوود حسين، مستنكرًا تصريح طارق العلي قائلًا: "مين قالك أنا خريج فروغي؟ شنو هذول الشباب تخرجوا من فروغي، الحمدلله أنا إسمي طيب وقبل ماتسوي شركة فروغي انت"، مبينًا أنه ليس تلميذا لديه أو لأحد.

وتحدث حسن البلام، لاحقًا عن بعض تفاصيل خلافه مع طارق العلي، مؤكدًا أن الخلافات تعود بينهما إلى 6 أعوام مضت، إلا أن ظهوره الأخير ضده وقوله إنه تلميذ له قهره، متابعًا: "أنا مالي بالخلافات وأنا ماني متأثر بالسوشال ميديا يعني .. هو طبعًا أخ وعزيز وغالي نعم يوجد خلاف سكرنا بعض بلوكات يعتبرني الله يرحمني أيًا كان الخلاف ما يضر".

وتابع البلام: "الخلاف أيًا كان ما طلع ولكن طارق العلي زاد وانقهرت بالمشهد اللي طلع فيه باللقاء أنا لا تحسبني على أحد وأنا إذا كان سويتلك شيء ساعدتك جبتلك أكل .. وهذا اللي أقوله أنت الآن سويت فيني فضل خليني أنا أقول بتتفضل وتتمنن عليّ لأ بلعنتك .. اللي تفضل عليّ داوود أنا قاعد اتكلم حقيقة ما بي أفتح الموضوع كامل لكن هذا اللي قهرني وخلاني أطلع رد".

واختتم حديثه في هذا الشان بالقول: "فالمنة ما فيها بين الإخوان يقولون ما فيها لا منة ولا فضل الآن أنا قاعد عند طارق الحربي هل في منة أو فضل هذا حق الصدق وغيره مابي موضوعه .. انتهى".