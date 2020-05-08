فهد الحيان: هيا الشعيبي "هبلة".. وعلى المخرج أن يضبط تصرفتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكمل الفنان السعودي فهد الحيان سلسلة مهاجمته للأعمال الرمضانية وللفنانين على حد سواء، وظهر على إحدى الإذاعات السعودية عبر إنستغرام، مهاجمًا عددًا من الفنانين والمسلسلات، وكان هذه المرة معاتبًا للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" والذي وصفها من خلال حديثه بـ "الهبلة".

وكان الحيان يعلّق على الإنتقادات الكبيرة التي وُجّهت لهيا الشعيبي والإمتعاض الكبير في أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال"، والذي وصفه الكثير من النقاد بأنه "تهريج" ولا يليق أن يعرض على قناة سعودية حكومية.

وقال الحيان من خلال حديثه إن هيا الشعيبي تحتاج لأن تكون تحت مراقبة المخرج الذي عليه أن يكون موجهًا لها في تصرفاتها وحتى في خروجها عن النص وضبط تحركاتها، لأنه هيا بطبيعتها "هبلة"، وتدارك الحيان حديثه بأنه تربطه علاقة وثيقه بـ "أم فهد"، وهناك احترام كبير متبادل بينهما.

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وقبل عدة أيام، هاجم فهد الحيان مسلسل "مخرج 7"، الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي ونخبة من الفنانين ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وقال في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "المسلسل في الحضيض، نازل تحت إلى القاع، معليش، اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى".

كما تعرضت هيا الشعيبي ولا زالت تتعرض للإنتقادات الكبيرة على أدائها في مسلسل "مليار دولار"، واتهامها بالسخرية من الشعب السعودي، وكان ردها أن هناك الكثير من منتقديها المدسوسين عليها بهدف الإساءة إليها وهدم نجاحها.

وأعلنت هيا الشعيبي بشكل صريح عن نيتها مقاضاة من يسيئون إليها، حيث قالت: "أنا راح أرتقي وعندي محاميين يأخذون إجراءاته.. فالكلام اللي طالع عني إذا ما أنا كنت مهمة جدا ما كان أشتغل علي تويتر ويكفي أن الحلقة صارت ترند.. أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون تويتر.. ونشوف الناس في شنو راح يتكلمون وبمنو راح يصيرون الجدل.. خلينا نشوف شو بصير لو اتسكر تويتر".