براءة دنيا بطمة من النصب عبر حمزة مون بيبي.. وملاحقتها بتهمة التشهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوردت وسائل إعلام محلية مغربية تطورات جديدة شهدتها قضية "حمزة مون بيبي" المتورط بها الكثير من المشاهير بالعديد من التهم، حيث أسقط قاضي التحقيق تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، وملاحقتها على ذمة اتهامات أخرى مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة.

ووفقًا لقناة "شوف تي في" المغربية، فقد جاء قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش، إن التهم الأخرى التي يتم ملاحقة دنيا بطمة فيها هي المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأكدت المصادر القضائية أن صك الاتهام تضمن أيضًا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وأضافت المصادر أن محاكمة شقيقة دنيا بطمة ومعها متهمتين أخرتين مستمر في وضعية اعتقال احتياطي، بينهم عائشة عياش بتهمة ارتكاب الدخول بجنح المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وعرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغير طريقة معالجته وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد والنصب والارتشاء والدعارة والمشاركة في إفشاء السر المهني.

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وتقرر متابعة المتهمة الأخرى صوفيا شاكري في ارتكاب جنح النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة وبث صور خاصة وتوزيعها عن طريق الأنظمة المعلوماتية وأقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم.

وكان محمد مديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي تقدمّ بشكاية ضد دنيا بطمة وشقيقتها إيمان قد قال في تصريحات سابقة له لإحدى المواقع المحلية بأن مسار قضية حساب "حمزة مون بيبي" سيشهد مسارًا آخر بعد الاستدعاء للاستماع لهما من قبل الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح أنه تقدم بـ 3 شكايات قضائية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف وهو ما نتج عنه اعتقال البعض من المتورطين واستدعاء آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وقال "مديمي"، إن استدعاء الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إيمان جاء في سياق ذكر اسميهما من قبل "اليوتيوبر سكينة كلامور" التي توجد رهن الاعتقال منذ حوالي شهر، معتبرًا أن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية سارية في الاتجاه الصحيح وتأتي بعد توالي شكايات الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز والتشهير على "إنستغرام" و"سناب شات".