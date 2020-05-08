إلهام الفضالة ترد على اتهامات تقليدها لحياة الفهد.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على الاتهامات التي وجهت لها بتقليدها شخصية مواطنتها الفنانة حياة الفهد، في مسلسل "خالتي قماشة"، خاصة أنها تجسد دور "شمور" المرأة المتسلطة في مسلسلها الحالي "الكون في كفة"، مشيرة إلى أن هناك تشابه ولكن بسيط جدًا.

وقالت "الفضالة"، في تصريحات تليفزيونية: "أنا ما اشوف أبدًا إنها تتشابه لأنها أم وكبيرة في السن.. وشخصيتي (شمور) في مسلسل (الكون في كفة) وهي امرأة أربعينية مع أخواتها وعيالها وعيال عيالها وأنا ليا خط مختلف الحب والزواج".

وبشأن التشابه من حيث حب السيطرة على من حولها؛ أضافت:"نحن نقدم أدوار وايد في سيطرة، إحنا عندنا دلوقتي لما نشوف أي واحدة مسيطرة بنقول عليها خالتي (قماشة) فصارت لازمة لوصف أي امرأة مسيطرة.. ووجه التشابه شيء بسيط جدًا مو وايد.. وبعدين مافي حد بيحط كاميرات في البيت لمراقبه أولاده وازواجهم غير خالتي قماشة".

أما عن طريقة تعاملها مع انتقادات السوشال ميديا لها، علقت: "نقاد السوشال ميديا ما يهمني رأيهم.. يهمني فقط رأي جمهوري.. لأني ده لو ناقد حقيقي هيطلع بإسمه مو يحط أسماء وهمية.. خليني اعرف انت منو عشان اعرف اتناقش معاك صحفي ولا ناقد ولا إعلامي.. ولو كنت من الجمهور يبقى خلي حالك مثل حال الجمهور اتنقد باسمك مو تعملي حساب وهمي.. وانا دول ابدا ما يهموني وقمت بإلغاء متابعتهم لي".

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد خضعت منذ أسابيع، لعملية جراحية لاستئصال المرارة في إحدى المستشفيات بالكويت.

وشاركت الفضالة متابعيها عبر السوشال ميديا بصورة لها فور خروجها من غرفة العمليات، دون أن تظهر وجهها عبر حسابها على "سناب شات"، معلقة: "أجريت عملية استئصال المرارة.. أبشركم أنا بخير ولله الحمد بفضل الله ودعواتكم شكرا للجميع على دعواتكم وحرصكم وسؤالكم".

وقبل أيام كانت قد أثارت إلهام الفضالة، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنتها منى العتيبي، حيث أحضرت كيكة على شكل فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما عرضها للانتقاد من قبل بعض المتابعين، أبدوا استغرابهم بأنها تستهزئ بحالة الرعب التي تسيطر على العالم نتيجة الوباء.

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وأكد عدد من المتابعين أن هذه الأيام ليست جديرة بالاستهزاء نظرًا لأن الوقت صعب إثر تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الدول العربية والعالمية.

وأشاروا إلى أنهم ليس قصدهم عدم الاحتفال خلال الحياة العائلية العامة، ولكن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون الاستهزاء بالمرض ويصورون مقاطع فيديو ويتداولونها على مواقع التواصل، لكنها تلقى في أغلب الأحيان ردود فعل منتقدة، ودعا عدد آخر من المشاهير أن يسعوا في تقديم النصائح التي تساعد في الوقاية من الفيروس.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الانتقاد، بل سبق وأن تعرضت أيضاً للانتقاد بسبب ظهورها برفقة ابنتها منى، في فيديو نشرته عبر "إنستغرام"، وذلك من داخل غرفة العمليات عقب انتهاء نجلتها من إجراء عملية إجهاض الجنين.

وقالت الفضالة في الفيديو "خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير".

وظهرت ابنة الممثلة الكويتية، داخل غرفة العمليات وهي نائمة على السرير وممسكة بالهاتف، لتثير استفزاز عدد من المتابعين الذين انتقدوها.