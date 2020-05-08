وائل جسار يتصدر مؤشرات جوجل بسبب أحمد السقا

تصدر الفنان وائل جسار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فوزه على الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "اغلب السقا".

تبرع وائل جسار إلى جمعية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى؛ بمبلغ 100 ألف جنيه وهي قيمة الجائزة التي فاز بها بعد منافسة السقا.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

Advertisements

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

قد يهمك أيضا:

وائل جسار يحيي حفل عيد الحب بباقة من أجمل أغانيه

سيرين عبد النور تروج لحفل عيد الحب مع وائل جسار