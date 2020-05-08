محمد هنيدي يرد على فيديو تعذيب القطة بآية قرآنية

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " وعلق على الصورة قائلا: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي. مما أدى إلى استياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا. Advertisements قد يهمك أيضا: شاهد محمد هنيدي يسخر من أفلام الجريمة بلاغ ضد محمد هنيدي لسخريته بقرار مد حظر التجوال

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