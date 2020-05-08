غادة رجب تنشر فيديو لرامز مجنون رسمي

القاهرة - لايف ستايل نشرت المطربة الشابة غادة رجب فيديو جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "لحلقة المطرب حسن شاكوش من برنامج " رامز مجنون رسمي " ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس ببرنامج رامز مجنون رسمى المذاع على Yحدى القنوات الفضائية ، بعد وقوعه ضحية الفنان رامز جلال فى الحلقة رقم 12 خلال حلقات برنامج المقالب المشهور بشهر رمضان الكريم . لتعود الأنظار مرة أخرى الى مطرب المهرجانات المشهور، والتحدث عنه من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا المختلفة . Advertisements قد يهمك أيضا : غادة رجب تحكي قصة تعارفها بزوجها منى الشاذلي تخرج عن المألوف «اللي مش عاجبه يشد في حواجبه»

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