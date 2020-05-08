انتقادات لسيرين عبد النور بسبب طريقة جلوسها على ركبتي زوجها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو سجل للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في كواليس تصوير برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي يعرض على شاشة قناة MBC1.

وظهرت فيه برفقة زوجها فريد رحمة ولفتت الأنظار بقيامها بالجلوس على ركبتيه. وهو ما أثار اهتمام الكثير من المتابعين وما ركزت عليه معظم التعليقات.

وتعرضت بسبب هذا لبعض الانتقادات حيث أشار بعض الناشطين إلى أنه ليس عليها استعراض علاقتها بزوجها إلى هذه الدرجة فيما تمنى لهما آخرون دوام الحياة السعيدة معاً.

ويشار إلى أن سيرين تلفت الأنظار في المقابل بإطلالاتها في البرنامج الذي تقدمه إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي. ونشرت مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة بدت فيها مرتدية سروالاً واسعاً من قماش ناعم بلون فوسفوري جريء. وأضافت إليه كنزة كاجوال باللون الأسود.

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وأثنى الكثيرون على خياراتها التي تجمع البساطة والعفوية والأناقة المترفة في الوقت نفسه بحسب رأيهم حيث حقق اللوك أكثر من 176 إعجاب.

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