غادة عبد الرازق تتزوج للمرة 12 في حياتها والعريس من الوسط الفني

القاهرة – لايف ستايل
فجّرت النجمة المصرية غادة عبد الرازق مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان زواجها للمرة الثانية عشر في حياتها مع اقترابها من سن الخمسين.
وقالت عبد الرازق إنها تزوجت من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها "سلطانة المعز"، إذ عقدا القران أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر السعيد، يليعه شهر العسل في الجونة على الساحل الشمالي.
يذكر أن غادة عبد الرازق كشفت قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.
وقالت خلال حلقة سابقة في عام 2019 خلال استضافتها في برنامج "عايشه شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.
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