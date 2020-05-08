بعشقك جديد عاصي الحلاني

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنية منفردة جديدة بعنوان "بعشقك" عبر قناة شركة روتانا على اليوتيوب، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا، وإخراج أحمد المنجد، حيث شاركه في تصوير الأغنية زوجته وأبنائه الوليد وماريتا ودانا.

ويضع الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.