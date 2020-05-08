سارة أبي كنعان تكشف مصير "ديانا" في "بالقلب"!

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الممثلة سارة أبي كنعان عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "بالقلب" منذ انطلاق عرضه في بداية شهر رمضان على شاشة الـ LBCI، وخاصة بعد أن صنف العمل بالمرتبة الأولى خلال الأسبوع الأول من عرضه وتصدّر لائحة المواضيع الرائجة على موقع تويتر في لبنان وعدة دول عربية.

استحوذ أداء سارة التمثيلي على قلوب الجمهور، حيث أشادوا بعفويتها خلال تجسيدها لشخصية "ديانا" وأثنى البعض على احساسها الاستثنائي وأدائها المحترف الذي يجعلها قريبة من قلب المشاهد.

في "بالقلب" تلعب أبي كنعان دور "ديانا" التي تحارب قسوة المجتمع وتواجه الظلم بوتيرة أحداث شيقة جداً.

وتقول الممثلة الشابة أن دور "ديانا" يتميز بشخصية غير إعتيادية، تألق الكاتب طارق سويد بكتابة دورها وسيكشتف المشاهد هذا الأمر في الحلقات القادمة.

وأضافت سارة أن الحلقات ما بين 17 و 22 ستكون صادمة للمشاهدين حيث ستنقلب الأحداث رأساً على عقب وسيكون أداء "ديانا" مفاجىء وغير متوقع.

أما في ما يخص التعاون بينها وبين الممثلين وطاقم العمل، أكدت سارة أنها فخورة جداً بهذه التجربة مع جميع أبطال العمل حيث اعتبرت أنها كانت محاطة بكمية "نجوم" كبيرة، الأمر الذي دفعها لإعطاء الأفضل لتقديم المستوى المطلوب. وقد نوهت سارة بالعلاقة المميزة التي جمعتها مع بطلي العمل وسام فارس وبديع أبو شقرا حيث اعتبرت أن الثنائيين ديانا وناهي، وجواد وديانا شكلا حالة خاصة للمشاهدين اترجمت على أرض الواقع بتعلقهم بالشخصيات الى حد كبير.

"بالقلب" من بطولة سارة أبي كنعان، وسام فارس، بديع أبو شقرا ، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية وهو من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج مي ابي رعد.

يذكر أن سارة تطل أيضا على الجمهور العربي من خلال مسلسل “حوا” من سلسلة “الحب جنون 3” على قناة روتانا دراما الى جانب عدد كبير من نجوم الدراما العربية واللبنانية ومنهم ميلاد يوسف، مصطفى المصطفى، وسيم الرحبي ، وغيرهم.

