غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها "سلطانة المعز".

وصرحت عبد الرازق لوسائل الإعلام المصرية، بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

غادة وهيثم

يذكر أن الممثلة المصرية تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بإرتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت غادة قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج. وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.