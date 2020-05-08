"كلاشينكوف" - فيلم جديد عن أسطورة الفكر الهندسي الروسية

"الخليج 365" من بيروت: يغطي الفيلم أحداث الأعوام من 1941 إلى 1947، بدءاً من إصابة الرقيب الأول ميخائيل كلاشنكوف في معركة دبابات مطلع الحرب العالمية الثانية قرب مدينة بريانسك، وإلى تقدير اختراعات كلاشنكوف حق قدرها، ومنحه جائزة ستالين الحكومية.
وبالنظر إلى أن الأطباء منعوا الشاب المصاب بشكل خطر من العودة إلى الجبهة، فقد قرر كلاشنكوف خدمة وطنه بطريقة أخرى – اختراع سلاح جديد قوي وآمن، وذلل صعوبات كثيرة اعترضت طريقه، حيث رفض الخبراء الاعتراف باختراعات كلاشنكوف، الشاب الريفي الذي لم يتلق تعليماً عالياً.
وكان من بين مستثمري الفيلم اتحاد شركات "كلاشنكوف"، الذي ساعد منتجي الفيلم بالاستشارات، وقدم خططا أصلية لأول نماذج الرشاش-المسدس كلاشنكوف عام 1942.
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