شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى معلقا على فيديو تعذيب قطة بوحشية: فى ناس متعرفش ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم محمد هنيدى على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتعذيب قطة صغيرة بشكل وحشى على يد عدد من الفتيات، والذى أثار غضب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

ونشر هنيدى صورة تعبيرية عن وفاة القطة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها قائلا "اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار فى قطة بسبب إنها حبستها... بس فى ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل فى كائن برئ كده".



محمد هنيدي

وكان نفى الفنان محمد هنيدى، تغريدة مزيفة منسوبة إليه انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، تعلق على دور الفنان محمد إمام فى مسلسل الاختيار.

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وقال محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر: "التويتة دى مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى امام برده ماقلهوش.. إلا لو كان فى عالم موازى بقى التويتات دى بتيجى منه".

ومن ناحية أخرى كشف الفنان محمد هنيدى، عن أنه سيعمل على تصوير فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة، عقب الانتهاء من جائحة كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشدداً على أن الفيلم سيحظى بإعجاب المشاهدين وسيسعدهم، وتابع: "أول مرة افصح عن هذا الأمر لكن سأبدأ تصوير فيلمى الجديد قريباً".

وأضاف "هنيدى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى يعشق الضحك، حتى وقت الأزمات ودائماً ما يتحلى بروح الفكاهة، مناشداً المصريين اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية التى تعلنها وزارة الصحة بشكل دورى ومستمر، من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا.