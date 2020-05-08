شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة 14.. يسرا: "خيانة عهد" يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "خيانة عهد" للنجمة الكبرة يسرا قائمة الأكثر بحثا فى موقع "جوجل"، بعد الحقلة الرابعة عشر أمس، والتى شهدت تحولا كبيرا فى الأحداث بعد مقتل نجلها، إضافة إلى قوة المشاهد التى أداها نجوم العمل، ما زاد تفاعل الجمهور معه، واحتفت يسرا بهذا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث كتبت "خيانة عهد متصدر تريند تويتر".



خيانة عهد

وشهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد" أحداثًا مؤثرة، حيث أخبرت الشرطة بيومى فؤاد جار يسرا بمقتل "هشام"، خالد أنور نجل يسرا، وبدوره أخبر يسرا بما حدث وأن الشرطة تطلبها للتعرف على الجثة فى المشرحة.

Advertisements

وتألقت النجمة الكبيرة يسرا فى مشهد التعرف على جثة ابنها خالد أنور فى المشرحة، ورغم تعرفها عليه ترفض يسرا التسليم بوفاة نجلها وتقول إن الجثة ليس لابنها رفضا للواقع المر الذى تمر به، إلا أنها فى النهاية تقبلت الأمر الواقع.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.