شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تستعيد ذكريات بداية مشوارها الفنى بصورة لأول فيلم سينمائى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة هند صبرى، ذكريات بداياتها بأول فيلم سينمائى قدمته فى تونس وهو فيلم "صمت القصور"، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بصورة نادرة لها، معلقة عليها "بداية المشوار، أول فيلم سينمائى لى مع المخرجة مفيدة تلاتلى، من منكم شاهد صمت القصور؟ ".



هند صبري

من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربى الجديد هو درامى كوميدى، تقوم من خلاله النجمة هند صبرى بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، فى خريف 2020.

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وصرحت النجمة هند صبري: "أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".

وصرح أحمد الشرقاوي، مدير الإنتاجات العربية الأصلية فى نتفليكس "نحن متحمسون للغاية للعمل مع هند صبرى، واحدة من الممثلات الأكثر شهرة فى العالم العربى، والتى فازت بقلوب الجماهير العربية طوال حياتها المهنية، العمل الفنى الجديد مع هند صبرى سيركز على المرأة، ونحن على يقين أنه سيلقى قبولا لدى الجمهور".

هند صبرى حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهى أول فنانة عربية يتم اختيارها فى لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائى الدولى، وذلك فى دورته لعام 2019، وهى أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

كما تعاونت هند مع نتفليكس فى حملة "لأنّها شاهدت - Because She Watched" لتوفير مجموعة أفلام ملهمة على نتفليكس.