شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نجوم زمان فى رمضان.. نعيمة عاكف تزور الأولياء ومحسن سرحان مقضيها نوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه وعاداته فى رمضان، سواء فى أثناء الصيام أو بعد الإفطار، وهو ما ينطبق على نجوم الزمن الجميل الذين كان لكل منهم طقوسه وعاداته فى رمضان.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1954 تحدث عدد من عمالقة الفن ونجومه عن عاداتهم فى شهر رمضان، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الاستعراضية الجميلة نعيمة عاكف، التى قالت إنها تحرص على الصيام منذ كان عمرها 8 سنوات.

وقالت النجمة الاستعراضية أن والدها كان يقدم كافأة قدرها 20 قرشاً لكل ابنة من بناته تصوم رمضان، مؤكدة أنها كانت تقوم ببطولة فيلم، وصادفت أيام التصوير شهر رمضان وطلب منها المخرج أن تفطر لتتمكن من العمل لكنها رفضت وأصرت على الصيام وطلبت تأجيل التصوير.

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وأشارت المجلة إلى أن من أهم العادات التى تحرص عليها نعيمة عاكف فى رمضان بعد الإفطار زيارة مساجد الأولياء الصالحين.

أما الفنان محسن سرحان فأكد لمجلة الكواكب أنه ينام طوال النهار خلال شهر رمضان ولا يستيقظ إلا مع مدفع الإفطار ويشترط على المخرجين نأجيل التصوير إلى بعد الإفطار حتى يتمكن من الصيام دون أن يتخلى عن عاداته.

واختلفت عادات الفنان الكبير حسين رياض فى رمضان عن باقى زملائه حيث كان يقضى أغلب أوقات النهار متنقلا بين المساجد ليصلى كل وقت من الأوقات فى مسجد مختلف.