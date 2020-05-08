شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد عن تشبيهه بنجيب الريحانى: يا ترى لو قدمت قصة حياته فى عمل أنفع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان إدوار عن سعادته بتشبيه الجمهور له بالفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى، بعد دوره فى مسلسل "البرنس"، متسائلا حال تقديم قصة حياته فى عمل فنى هل سيلاقى نجاحا أم لا؟.

وشارك إدوارد عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تعليقا لأحد متابعيه وهو يشيد به، مؤكدا أنه يشبه أداء الريحانى الضاحك الباكى، معلقا عليه "مبسوط قوى بتشبيه ناس كتير ليا بالفنان العظيم #نجيب_الريحانى.. ياترى لو قدمت قصة حياته فى عمل أنفع؟".





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ادوارد

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" حول رضوان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده، الذى يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل البرنس مشهدا جمع بين "علا" نور اللبنانية ووالدتها التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخى، وروت لها "رضوان البرنس" أثبت لها موقفه الرجولى بسبب وقوفه بجانبها في أوقات محنتها التي تعرضت لها في حياتها.

كما أوضحت "علا" لوالدتها، بأنها كانت تكمن مشاعر حب تجاه "رضوان" ولكنها لم تبوح بها واضطرت لكتمها بسبب زوجته "لبنى" نجلاء بدر التي توفيت، ورغم حزنها على وفاتها، إلا أنها وعدت نفسها بأن تقف بجانب "رضوان" كما وقف بجانبها وسترعى ابنته.