شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مع أحمد العوضى: يا جماعة احنا حبايب مفيش حاجة وكمان بيضحك أهوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام جمهوره بصورة مع الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، حيث علق مازحا :"يا جماعة احنا حبايب مفيش حاجة و كمان بيضحك اهو.. نجم رمضان اللي مكسر الدنيا السنة دي ".





وشارك محمد إمام فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، وشهدت أحداث الحلقة الخامسة استشهاده، حيث يجسد شخصية النقيب فتحى الضابط فى أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.

ومن ناحية أخري كشف الفنان أحمد العوضى، تفاصيل تجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، موضحًا أنه استعان بطبيب نفسى لتجسيد شخصية الإرهابى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" إن دوره في الاختيار لاقى ردود فعل إيجابية كبيرة، معربًا عن سعادته بإشادات الجمهور.

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وعلقت بسمة وهبة، قائلة: "فيه تار بايت عليك عند المصريين كلهم"، ليرد العوضى قائلًا: "هصالحهم بعد رمضان".

وفى رسالته للشباب، قال: " أنصح الشباب بأن يفكروا جيدًا.. ربنا خلق عقل عشان الناس تفكر، محدش ينفع يمشيك أو يلعب بعقلك.. حتى لا يظلم الإنسان نفسه ويسيء لها أو لأسرته".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.