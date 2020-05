شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم بنديكت كومبرباتش "The Courier" الجديد 28 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتى Lionsgate وRoadside أن فيلم الإثارة الجديد The Courier سيصل دور العرض فى 28 أغسطس المقبل، العمل من بطولة الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش، وعرضت دراما الحرب الباردة، التى أعلن عنها تحت اسم Ironbark، لأول مرة في يناير الماضى، في مهرجان صندانس السينمائي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم The Courier من إخراج دومينيك كوك، ومن تأليف توم أوكونور، يستند فيلم The Courier على القصة الحقيقية لـGreville Wynne ، وهو رجل أعمال تم تجنيده للمساعدة فى إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية التى تشكل علاقة خطيرة مع ضابط استخبارات سوفياتى، وشارك فى بطولة العمل راشيل بروسناهان وجيسي بوكلي، و ميراب نينيدزه، وغيرهم.

كما قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أم يطرح العمل الجديد فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يعد تكملة للجزء الأول من العمل The Hitman’s Bodyguard، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة Lionsgate بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Now You See Me، وذلك بعد التعاقد مع المؤلف Eric Warren Singer، المرشح لجائزة الأوسكار لعمله على American Hustle، بناءً على فكرة جديدة من Singer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وقال ناثان كاهان، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group "لطالما كان إريك مفتونًا بالفنون الجميلة للخداع والوهم بجميع أشكاله، وجاء إلينا بقصة رائعة تأخذ أساطير Now You See Me ودفع الفرسان الأربعة إلى مستوى جديد تمامًا بمفتاحنا".